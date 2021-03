Larissa agli Europei per lasciarsi alle spalle mamma Fiona (Di giovedì 4 marzo 2021) Esordisce domani con la maglia della Nazionale agli Europei indoor di atletica leggerea, Larissa Iapichino. Figlia d’arte, a soli 18 anni ha già raggiunto il miglior salto della mamma Fiona May, quel 6,91 ottenuto ad Ancona lo scorso 20 febbraio che è insieme record italiano uguagliato, record mondiale under 20 e pass per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokio. Un bagaglio pesante quello dei genitori campioni, anche il papà Gianni è stato ottimo saltatore con l’asta, che secondo Larissa potrà alleggerirsi solo dopo aver raggiunto e superato il palmares della mamma ottenuto nella stessa specialità. Ha infatti dichiarato all’Ansa “I paragoni con mia madre Fiona May? Penso che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Esordisce domani con la ma della Nazionaleindoor di atletica leggerea,Iapichino. Figlia d’arte, a soli 18 anni ha già raggiunto il miglior salto dellaMay, quel 6,91 ottenuto ad Ancona lo scorso 20 febbraio che è insieme record italiano uguato, record mondiale under 20 e pass per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokio. Un bago pesante quello dei genitori campioni, anche il papà Gianni è stato ottimo saltatore con l’asta, che secondopotràggerirsi solo dopo aver raggiunto e superato il palmares dellaottenuto nella stessa specialità. Ha infatti dichiarato all’Ansa “I paragoni con mia madreMay? Penso che ...

