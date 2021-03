Lamberto Giannini nuovo capo della polizia. Ecco chi è il successore di Gabrielli (Di giovedì 4 marzo 2021) Lamberto Giannini è il nuovo capo della polizia. Il Consigli dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese , ha dato il via libera alla nomina del successore di Franco ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)è il. Il Consigli dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese , ha dato il via libera alla nomina deldi Franco ...

poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - repubblica : ?? Governo, il Consiglio dei ministri nomina Lamberto Giannini capo della polizia - Corriere : Il super esperto di antiterrorismo Lamberto Giannini nominato nuovo capo della polizia - speranza58 : RT @petergomezblog: Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia. Ok in Cdm anche al decreto per rinviare all’autunno le elezioni comuna… - Mirith_ : RT @matteosalvinimi: Complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo Capo della @poliziadistato, prefetto Lamberto Giannini. -