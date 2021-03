Lamberto Giannini nuovo capo della polizia al posto di Gabrielli

repubblica : ?? Governo, il Consiglio dei ministri nomina Lamberto Giannini capo della polizia - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Lamberto Giannini nominato nuovo capo della Polizia - dacc_5 : RT @TgLa7: ??Consiglio dei Ministri nomina Lamberto Giannini nuovo Capo della @poliziadistato - italianewssport : RT @Corriere: Il super esperto di antiterrorismo Lamberto Giannini nominato nuovo capo della polizia - Radio1Rai : ?? #Cdm nomina Lamberto Giannini nuovo capo della polizia. Approvato il decreto legge che rinvia le amministrative e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamberto Giannini

La Repubblica

... in pole position per sostituire Gabrielli alla guida della Polizia è il fedelissimo dell'attuale sottosegretario di Palazzo Chigi,ma nel toto - nomi riportato da Adnkronos e Fatto ...Tra i nomi in pole position per la successione a Franco Gabrielli ci sarebbe, attuale capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza. . - -Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri. Giannini ...Romano, 57 anni, considerato uno dei massimi esperti italiani in antiterrorismo. Per anni ha guidato la Digos della Capitale, sgominando le Nuove Br e contrastando l’eversione interna e internazionale ...