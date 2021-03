Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia (Di giovedì 4 marzo 2021) . Il prefetto prende il posto di Franco Gabrielli. ROMA – . Il prefetto prende il posto di Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Draghi con delega ai Servizi Segreti. La nomina del nuovo numero uno della Polizia di Stato è stata ratificata nel Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021. Chi è Lamberto Giannini, la biografia del prefetto italiano Nato a Roma il 29 gennaio 1964, Lamberto Giannini si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e subito dopo è entrato nella Polizia di Stato con l’incarico di vice commissario. Per lui i primi incarichi alle Questure di Roma e Torino. Nel 2004 il poliziotto ha assunto la direzione dell’ufficio Digos della Questura ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) . Il prefetto prende il posto di Franco Gabrielli. ROMA – . Il prefetto prende il posto di Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Draghi con delega ai Servizi Segreti. La nomina delnumero unodi Stato è stata ratificata nel Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021. Chi è, la biografia del prefetto italiano Nato a Roma il 29 gennaio 1964,si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e subito dopo è entrato nelladi Stato con l’incarico di vice commissario. Per lui i primi incarichi alle Questure di Roma e Torino. Nel 2004 il poliziotto ha assunto la direzione dell’ufficio DigosQuestura ...

