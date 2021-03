Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia

poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - matteosalvinimi : Complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo Capo della @poliziadistato, prefetto Lamberto Giannini. - TeresaBellanova : I miei auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini, nominato poco fa nuovo capo della @poliziadistato. Un p… - francang1950 : RT @ilriformista: Braccio destro di Gabrielli: 'Curriculum d'eccellenza' #LambertoGiannini @poliziadistato #polizia - 9Roby11 : RT @Ettore_Rosato: Buon lavoro al prefetto Lamberto #Giannini, neo capo della @poliziadistato, professionista di spessore impegnato da anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamberto Giannini

è il nuovo capo della ...Il prefettoè il nuovo capo della Polizia. Sarà lui a prendere il posto di Franco Gabrielli , scelto da Mario Draghi come sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega ai Servizi . Il ...Il Consiglio dei ministri infine, su proposta del responsabile dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha nominato Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia. Giannini prende il posto di Franco Gabrielli che ..."Sua nomina è solida garanzia per i cittadini e per le forze di polizia". "Mi congratulo con il prefetto Lamberto Giannini che da oggi è il nuovo Capo della polizia -Direttore generale della pubblica ...