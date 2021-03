Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha nominatodi Stato., 57 anni, romano, prende il posto di Franco Gabrielli, a cui il premier Mario Draghi ha da poco affidato la carica di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti. La nomina è stata deliberata nella riunione del Cdm di oggi, giovedì 4 marzo 2021. In una nota la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, spiega che il Viminale ha proposto il nome di“in virtù di un curriculum di eccellenza e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono ancor di più solida garanzia per cittadini e forze di”. Congratulazioni al ...

