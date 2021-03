Lady Gaga è incredibilmente identica a Patrizia Reggiani, la ‘Vedova nera’ del film di Ridley Scott (Di giovedì 4 marzo 2021) Lady Gaga in black e white a Roma (borsa Valentino Garavani Roman Stud), dove sta girando The House of Gucci di Ridley Scott, nei panni della “vedova nera” Patrizia Reggiani. Davvero identica all’originale… Foto Valentino/GettyImages La somiglianza è davvero notevole. E non solo per il colore di capelli. Eccola. È Lady Gaga versione Patrizia Reggiani: la pop star, è a Roma, impegnata nelle riprese di The House of Gucci. Il nuovo film di Ridley Scott dedicato al delitto Gucci. L’hanno fotografata all’uscita del suo hotel romano. Destinazione l’aeroporto di Ciampino e il suo jet privato… Leggi su amica (Di giovedì 4 marzo 2021)in black e white a Roma (borsa Valentino Garavani Roman Stud), dove sta girando The House of Gucci di, nei panni della “vedova nera”. Davveroall’originale… Foto Valentino/GettyImages La somiglianza è davvero notevole. E non solo per il colore di capelli. Eccola. Èversione: la pop star, è a Roma, impegnata nelle riprese di The House of Gucci. Il nuovodidedicato al delitto Gucci. L’hanno fotografata all’uscita del suo hotel romano. Destinazione l’aeroporto di Ciampino e il suo jet privato…

