La vita di Tommaso Zorzi da vincitore del GF Vip. Tra i ricordi della Casa spicca la lettera di Oppini (Di giovedì 4 marzo 2021) Tommaso Zorzi è il trionfatore della quinta edizione del Grande Fratello VIP, che si è conclusa con la finalissima di lunedì 1 marzo che ha visto Tommy prevalere su Pierpaolo Pretelli. Da soli tre giorni Zorzi è tornato alla sua vita "normale", anche se il vincitore del GF Vip 5 è ovviamente uno dei personaggi più ricercati nel panorama dello spettacolo. Tuttavia, almeno per questo primo periodo, Tommy cerca di trovare un pò di relax, e lo fa anche condividendo alcune Storie su Instagram che fanno felici i suoi fan. Proprio ieri Tommaso Zorzi ha pubblicato alcune Storie per mostrare una serie di ricordi di questa esperienza indimenticabile all'interno della Casa più spiata d'Italia.

