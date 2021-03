La via italiana del vaccino | ora il governo scopre che possiamo produrcelo da soli

(Di giovedì 4 marzo 2021) Con la pandemia, e la successiva questione dei vaccini, l’Europa si è resa protagonista dell’ennesimo fallimento. Ma anche l’Italia non è stata di certo un esempio. Von der Leyen e Arcuri sembrano aver proceduto di pari passo. E mentre anche gli altri Stati membri facevano la voce grossa, minacciando di procedere ognuno per conto suo (e in molti lo hanno anche fatto), i nostri governi europeisti hanno continuato a dire che ci si doveva fidare di Bruxelles. Risultato? Un disastro. Così adesso, finalmente, anche l’Italia inizia a parlare di produzione delin casa. Addirittura in 6 mesi. Ma non si poteva fare prima? Ecco dunque che per aspettare l’Europa abbiamo perso altro tempo e altre vite. Il fallimento dell’Ue spinge quindi gli Stati a una “via sovranista del”. Produrli daper fare meglio e prima.Le ...

