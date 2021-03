La “Switch Pro” prende corpo: Samsung le fornirà il nuovo schermo OLED da 7” (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo Bloomberg Samsung Display metterà in produzione uno schermo OLED da 7” a 720p destinato alla nuova generazione di Nintendo Switch. Se connessa alla TV, supporterà il 4K. L’uscita è prevista per Natale 2021.... Leggi su dday (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo BloombergDisplay metterà in produzione unoda 7” a 720p destinato alla nuova generazione di Nintendo. Se connessa alla TV, supporterà il 4K. L’uscita è prevista per Natale 2021....

