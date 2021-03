La sicurezza in Iraq a poche ore dall’arrivo di papa Francesco (Di giovedì 4 marzo 2021) papa Bergoglio sin dal suo insediamento si è caratterizzato per un approccio molto vicino alla folla e ai fedeli. Raramente ha girato con auto blindate, sia in piazza San Pietro che nei luoghi dove si è recato in visita in questi anni si è spesso concesso alle piazze. Un contatto diretto che però in Iraq InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 marzo 2021)Bergoglio sin dal suo insediamento si è caratterizzato per un approccio molto vicino alla folla e ai fedeli. Raramente ha girato con auto blindate, sia in piazza San Pietro che nei luoghi dove si è recato in visita in questi anni si è spesso concesso alle piazze. Un contatto diretto che però inInsideOver.

Rojname_com : Il papa in Iraq. Dietro le quinte del piano di sicurezza - - cosevaticane : RT @SalvoCernuzio: Il portavoce Matteo Bruni presenta la 33esima trasferta papale che, salvo emergenze dovute al Covid e alla sicurezza, si… - de_f_t : Il Papa arriva in Iraq in una fase di condizioni di sicurezza delicate (#COVID a parte), molto per colpa delle mili… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Un atto estremo di amore”. Il viaggio di Papa Francesco in Iraq con misure di sicurezza raddoppiate. E la realizzazione de… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Giusy Criscuolo Baghdad. Fonti della sicurezza irachena hanno riferito che questa mattina, la base di Ain al-Asad nel… -