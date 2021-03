“La scuola è sempre la prima testa che cade, cosa sta facendo Regione Lombardia?”: protesta contro la Giunta Fontana per la chiusura – Video (Di giovedì 4 marzo 2021) Il mondo della scuola è tornato a protestare a Milano, a poche ore dall’annuncio della zona arancione rafforzato che da domani coinvolgerà tutta la Regione: chiusi tutti gli istituti con gli studenti che torneranno in didattica a distanza. Il comitato A scuola! ha organizzato un flashmob sotto la Regione Lombardia a cui hanno partecipato genitori e docenti. “Se davvero la situazione sanitaria sta precipitando, allora si chiuda tutto, ma la scuola è sempre la prima testa che cade in questo Paese”, ha detto Stefania Cecchetti, presidente del comitato A scuola!. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Il mondo dellaè tornato a prore a Milano, a poche ore dall’annuncio della zona arancione rafforzato che da domani coinvolgerà tutta la: chiusi tutti gli istituti con gli studenti che torneranno in didattica a distanza. Il comitato A! ha organizzato un flashmob sotto laa cui hanno partecipato genitori e docenti. “Se davvero la situazione sanitaria sta precipitando, allora si chiuda tutto, ma lalachein questo Paese”, ha detto Stefania Cecchetti, presidente del comitato A!. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

