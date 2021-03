La Sapienza di Roma, università da record: prima al mondo per gli studi classici (Di giovedì 4 marzo 2021) In fondo, se ci pensate, è bello e giusto così. L’università di Roma La Sapienza è il migliore ateneo al mondo per “studi classici e Storia Antica”. Supera anche la mitica Oxford che scivola al secondo posto. Non solo: le università italiane hanno conseguito in questo anno eccellenti risultati nel campo della ricerca sul Covid-19. L’Italia è riconosciuta come uno dei 5 migliori Paesi a livello planetario per la produzione di ricerca scientifica relativa al Covid. Numeri e classifiche emergono dall’undicesima edizione dei QS World University Rankings by Subject. Inaugurati nel 2004, i QS World sono cresciuti nel corso del tempo come una delle fonti di dati comparativi sulle performance universitarie più popolari in assoluto. studi umanistici: 8 atenei ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 marzo 2021) In fondo, se ci pensate, è bello e giusto così. L’diLaè il migliore ateneo alper “e Storia Antica”. Supera anche la mitica Oxford che scivola al secondo posto. Non solo: leitaliane hanno conseguito in questo anno eccellenti risultati nel campo della ricerca sul Covid-19. L’Italia è riconosciuta come uno dei 5 migliori Paesi a livello planetario per la produzione di ricerca scientifica relativa al Covid. Numeri e classifiche emergono dall’undicesima edizione dei QS World University Rankings by Subject. Inaugurati nel 2004, i QS World sono cresciuti nel corso del tempo come una delle fonti di dati comparativi sulle performance universitarie più popolari in assoluto.umanistici: 8 atenei ...

