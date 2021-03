La rivoluzione MiTE del MoVimento 5 Stelle (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito il post “” pubblicato su “Il Blog di Beppe Grillo” Lo stato delle cose Ha scritto il Professor Antony Patt, coautore dei rapporti sul clima dell’ONU: “Nel 1941, poco dopo l’inizio della guerra mondiale negli Stati Uniti, il Presidente Roosevelt convocò i responsabili dell’industria automobilistica americana per un incontro. Spiegava loro quanti aerei, carri armati e veicoli di rifornimento dovevano consegnare, e le persone interpellate si ritiravano.” Signor. “Presidente,” hanno detto, “è impossibile, così non possiamo più costruire automobili per gli americani.” Il Presidente rispose, “Signori, non capite, finché non vinciamo questa guerra, non consegnate automobili al popolo americano.” E aveva ragione su di lui. Il primo gennaio 1942 le vendite di veicoli civili sono cessate e tutte le capacità di produzione sono state convertite in armi. Il resto è storia, incluso il ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito il post “” pubblicato su “Il Blog di Beppe Grillo” Lo stato delle cose Ha scritto il Professor Antony Patt, coautore dei rapporti sul clima dell’ONU: “Nel 1941, poco dopo l’inizio della guerra mondiale negli Stati Uniti, il Presidente Roosevelt convocò i responsabili dell’industria automobilistica americana per un incontro. Spiegava loro quanti aerei, carri armati e veicoli di rifornimento dovevano consegnare, e le persone interpellate si ritiravano.” Signor. “Presidente,” hanno detto, “è impossibile, così non possiamo più costruire automobili per gli americani.” Il Presidente rispose, “Signori, non capite, finché non vinciamo questa guerra, non consegnate automobili al popolo americano.” E aveva ragione su di lui. Il primo gennaio 1942 le vendite di veicoli civili sono cessate e tutte le capacità di produzione sono state convertite in armi. Il resto è storia, incluso il ...

beppe_grillo : Ho un messaggio importante per tutti voi! - ManlioDS : Il #M5S è il primo protagonista politico a lanciare la parola d’ordine “2050”. Non chiediamo di meglio che diventi… - HuffPostItalia : Grillo lancia la rivoluzione 'Mite'. Riparte dal nuovo M5S, Conte e Raggi - Paoloboi69 : RT @ManlioDS: Il #M5S è il primo protagonista politico a lanciare la parola d’ordine “2050”. Non chiediamo di meglio che diventi la parola… - Paoloboi69 : RT @beppe_grillo: Ho un messaggio importante per tutti voi! -