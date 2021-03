La Regola del Silenzio la trama del film su Rai 3 giovedì 4 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) La Regola del Silenzio The Company You Keep il film su Rai 3 giovedì 4 marzo, trama e trailer La Regola del Silenzio – The Company You Keep è il film scelto da Rai 3 per la prima serata di giovedì 4 marzo un’alternativa a Sanremo di e con Robert Redford. Tratto dall’omonimo romanzo di Neil Gordon il film è stato presentato fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia 69, uscito nel 2012 con un incasso in Italia di 3,6 milioni di euro, di 5,1 milioni di dollari negli USA e nel resto del mondo. La Regola del Silenzio la trama del film su Rai 3 stasera Scopriamo insieme la trama de la ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 marzo 2021) LadelThe Company You Keep ilsu Rai 3e trailer Ladel– The Company You Keep è ilscelto da Rai 3 per la prima serata diun’alternativa a Sanremo di e con Robert Redford. Tratto dall’omonimo romanzo di Neil Gordon ilè stato presentato fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia 69, uscito nel 2012 con un incasso in Italia di 3,6 milioni di euro, di 5,1 milioni di dollari negli USA e nel resto del mondo. Ladelladelsu Rai 3 stasera Scopriamo insieme lade la ...

