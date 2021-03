La provincia di Macerata verso una chiusura come Ancona. L'Rt nelle Marche sarà superiore ad 1, ecco cosa rischia la regione (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancona - Con la provincia di Ancona in zona rossa, ora c'è quella di Macerata sotto la lente degli esperti della regione. E tra le stanze del palazzo dove ogni giorno si valuta la situazione ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 marzo 2021)- Con ladiin zona rossa, ora c'è quella disotto la lente degli esperti della. E tra le stanze del palazzo dove ogni giorno si valuta la situazione ...

