La masturbazione mindful | un gesto femminile di amor proprio e cura di sè

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il 2021 sarà l’anno del rinascimento della masturbazione per esplorare il propio corpo e acquisire più consapevolezza di sé. Un trend che, secondo Lelo, è confermato dall’aumento delle vendite di sex toy incominciato nel 2020. Anno funesto per i single alla ricerca di un partner, ma particolarmente fecondo per l’approfondimento del piacere come pratica di self-love e self-care.