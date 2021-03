La Lombardia in zona arancione ‘rinforzato’, ecco cosa cambia (Di venerdì 5 marzo 2021) Dalla mezzanotte di oggi la Lombardia entrerà nella zona “arancione scuro”. Tra le novità per i lombardi: scuole, bar e ristoranti chiusi. Milano Regione Lombardia (pixabay)La decisione sul “cambiamento di colore” per la Lombardia è stata presa in seguito all’aumento vertiginoso dei contagi registrati nelle ultime settimane nella Regione. Numeri davvero preoccupanti: un quinto di tutti i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia è stato registrato in Lombardia. Sono 4.590 i nuovi positivi al Covid nella Regione su un totale di 55.611 tamponi processati, mentre i ricoverati per aver contratto il virus sono attualmente 4.545 e in terapia intensiva i pazienti sono 532. Ritorna la paura per la capacità degli ospedali di rispondere all’emergenza ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 marzo 2021) Dalla mezzanotte di oggi laentrerà nellascuro”. Tra le novità per i lombardi: scuole, bar e ristoranti chiusi. Milano Regione(pixabay)La decisione sul “mento di colore” per laè stata presa in seguito all’aumento vertiginoso dei contagi registrati nelle ultime settimane nella Regione. Numeri davvero preoccupanti: un quinto di tutti i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia è stato registrato in. Sono 4.590 i nuovi positivi al Covid nella Regione su un totale di 55.611 tamponi processati, mentre i ricoverati per aver contratto il virus sono attualmente 4.545 e in terapia intensiva i pazienti sono 532. Ritorna la paura per la capacità degli ospedali di rispondere all’emergenza ...

