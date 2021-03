La Lombardia entra in zona arancione rinforzato: cosa cambia dal 14 marzo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Si cambia ancora e per la Lombardia non ci sono buone notizie. I dati del resto lasciavano presagire che presto sarebbe successo qualcosa. Le varianti del covid imperversano, i contagi ancora di più e forse le attenzioni degli italiani calano rispetto a quello che dovrebbero essere le regole da rispettare per limitare il dilagare del virus. La Lombardia dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo passa in zona arancione rinforzato senza differenze di colore tra province. cambia tutto quindi anche per la scuola. Da domani infatti chiudono tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. A quanto pare, l’emergenza non permette di prendere del tempo e di avvisare con anticipo le famiglie e gli italiani tutti. Il Governo aveva promesso di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) Siancora e per lanon ci sono buone notizie. I dati del resto lasciavano presagire che presto sarebbe successo qual. Le varianti del covid imperversano, i contagi ancora di più e forse le attenzioni degli italiani calano rispetto a quello che dovrebbero essere le regole da rispettare per limitare il dilagare del virus. Ladalla mezzanotte di oggi e fino al 14passa insenza differenze di colore tra province.tutto quindi anche per la scuola. Da domani infatti chiudono tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. A quanto pare, l’emergenza non permette di prendere del tempo e di avvisare con anticipo le famiglie e gli italiani tutti. Il Governo aveva promesso di ...

