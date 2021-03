La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla (Di giovedì 4 marzo 2021) E la causa è la stessa di sempre: la scarsa qualità dei dati inviati dal governo regionale all’Istituto superiore di sanità Leggi su ilpost (Di giovedì 4 marzo 2021) E la causa è la stessa di sempre: la scarsa qualità dei dati inviati dal governo regionale all’Istituto superiore di sanità

ilpost : La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - SHohenzollern : RT @ilpost: La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - dietnam : Siamo la barzelletta del pianeta Terra. La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - TeoPadawan : RT @ilpost: La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - simoneferiti : La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla -