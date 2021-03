La lettera di Saponara per Astori | ' Amico | mi manchi'

Gazzetta_it : #Astori tre anni dopo. #Saponara scrive all’amico “Caro Davide, saresti fiero di me” - LauraC__16 : Ho letto la lettera di saponara, ad astori. Niente sto piangendo come quel giorno. - Murris98 : RT @Giulio_Nosotti: Trovate il tempo di leggere la lettera di Saponara ad Astori. É un bel po' scomoda, ma penso sia doveroso leggerla. - chiadybala : RT @CronacheTweet: Tre anni fa ci lasciava Davide Astori. Riccardo Saponara gli ha scritto una lettera insieme a noi. - SickKun19 : RT @PBPcalcio: Prendetevi il tempo necessario per leggere questa lettera di #Saponara ad #Astori. È da brividi. -

Riccardo, all'epoca suo compagno in viola, ha voluto ricordare il grande amico con unstruggente su 'Cronache di ...In un mondo per certi versi effimero ed esposto alle mode del momento, la differenza si notava : "Sono passati tre anni e mi manca la tua spalla - prosegue ladi-. Eravamo seduti ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...Una lettera lunga, emozionata ed emozionante. Così Riccardo Saponara ha deciso di ricordare Davide Astori, suo ex compagno di squadra alla Fiorentina e di cui oggi ricorre il ...