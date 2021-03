La guerra intestina al Pd che ha portato alle dimissioni shock di Nicola Zingaretti (Di giovedì 4 marzo 2021) Il dibattito sul congresso e la leadership, il fuoco amico, gli sgambetti tra correnti e l’elenco di (non) candidati alla successione. I perché del clamoroso annuncio del segretario Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 4 marzo 2021) Il dibattito sul congresso e la leadership, il fuoco amico, gli sgambetti tra correnti e l’elenco di (non) candidati alla successione. I perché del clamoroso annuncio del segretario

Advertising

Ultron65 : RT @insideoverita: L'Armenia è spaccata e sull'orlo della guerra intestina - gps72 : RT @Lialacor: @mariotoscana196 È prematuro...e sembra più una guerra intestina per mettere a cuccia i riformisti - ElGuappo6 : @LegaSalvini Matteo Calcolando che sono il 20-23% degli elettori e hanno 60-70% delle poltrone di DIRIGENZE PUBBLI… - Alfonso39487669 : RT @Lialacor: @mariotoscana196 È prematuro...e sembra più una guerra intestina per mettere a cuccia i riformisti - Lialacor : @mariotoscana196 È prematuro...e sembra più una guerra intestina per mettere a cuccia i riformisti -