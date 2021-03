La Disney chiuderà almeno 60 negozi in Nord America (Di giovedì 4 marzo 2021) Prevista la chiusura di almeno 60 negozi Disney in Nord America entro il 2021. La decisione è stata anticipata dalla stessa azienda. ROMA – Prevista la chiusura di almeno 60 negozi Disney in Nord America entro il 2021. La decisione è stata presa dalla multinazionale per concentrarsi sull’e-commerce. Vendite online che sono in continua crescita e la pandemia ha cambiato il modo di agire di molte aziende. Una di queste è proprio la Disney, pronta nei prossimi anni a ridurre ai minimi termini i punti fisici per sviluppare l’e-commerce. Le prime chiusure riguarderanno solamente il Nord America, ma presto anche gli altri Paesi potrebbero vedere le saracinesche ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Prevista la chiusura di60inentro il 2021. La decisione è stata anticipata dalla stessa azienda. ROMA – Prevista la chiusura di60inentro il 2021. La decisione è stata presa dalla multinazionale per concentrarsi sull’e-commerce. Vendite online che sono in continua crescita e la pandemia ha cambiato il modo di agire di molte aziende. Una di queste è proprio la, pronta nei prossimi anni a ridurre ai minimi termini i punti fisici per sviluppare l’e-commerce. Le prime chiusure riguarderanno solamente il, ma presto anche gli altri Paesi potrebbero vedere le saracinesche ...

