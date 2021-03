La classifica delle regioni: ecco chi vaccina di più. Le ultime sono Sardegna e Calabria (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo i dati contenuti nel Report vaccini anti - covid aggiornato a questa mattina alle 6, sono 4.757.890 le dosi di vaccino anti - covid somministrate nel nostro Paese (2.930.370 a donne e 1.827. Leggi su globalist (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo i dati contenuti nel Report vaccini anti - covid aggiornato a questa mattina alle 6,4.757.890 le dosi di vaccino anti - covid somministrate nel nostro Paese (2.930.370 a donne e 1.827.

SanremoRai : La classifica della giuria demoscopica delle due serate. Siete d'accordo? #Sanremo2021 - borghi_claudio : Uscita la lista @FT delle mille imprese europee innovative che crescono. Italia prima come presenze con ben 269 tr… - Agenzia_Ansa : Ecco il podio della classifica generale provvisoria: 1)Ermal Meta 2) Annalisa 3) Irama. Attesa ora per la serata d… - itsalexisss__ : state a vedere che dovremo aspettare il daytime delle 19 per vedere la classifica completa #Amici20 - LauraPapanews : RT @SanremoRai: La classifica della giuria demoscopica delle due serate. Siete d'accordo? #Sanremo2021 -