La circolare del ministero: "Una sola dose di vaccino per i guariti dal Covid" (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI – È possibile somministrare una sola dose di vaccino alle persone che hanno già avuto il Covid almeno tre mesi prima, e preferibilmente sei mesi prima. Lo stabilisce una circolare della Direzione generale della prevenzione del ministero della Salute. “Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità”, si legge, “conforme a quello espresso da Aifa in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SarsCoV-2/Covid-19 nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata ... Leggi su agi (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI – È possibile somministrare unadialle persone che hanno già avuto ilalmeno tre mesi prima, e preferibilmente sei mesi prima. Lo stabilisce unadella Direzione generale della prevenzione deldella Salute. “Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità”, si legge, “conforme a quello espresso da Aifa in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unicadianti-SarsCoV-2/-19 nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata ...

