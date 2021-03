La 24 Ore di Le Mans si terrà il 21-22 agosto (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, la 24 Ore di Le Mans è stata ufficialmente posticipata al week-end del 22 agosto. La classica francese, originariamente prevista per metà giugno, subisce il secondo cambio di data consecutivo, il primo nella storia a fine estate. L’ACO (Automobile Club de l’Ouest), organizzatore della manifestazione ed il FIA World Endurance Championship hanno preso questa decisione al fine di accogliere i tifosi all’interno del Circuit del Sarthe. Pierre Fillon, presidente dell’ACO, ha affermato in merito alla stampa: “Anche se è stata una decisione difficile da prendere, è quella giusta. Disputare la 24 Ore di Le Mans a porte chiuse per il secondo anno consecutivo sarebbe impensabile. Stiamo facendo tutto il possibile per evitare che ciò accada e per dare ai concorrenti una visione chiara dell’intera ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, la 24 Ore di Leè stata ufficialmente posticipata al week-end del 22. La classica francese, originariamente prevista per metà giugno, subisce il secondo cambio di data consecutivo, il primo nella storia a fine estate. L’ACO (Automobile Club de l’Ouest), organizzatore della manifestazione ed il FIA World Endurance Championship hanno preso questa decisione al fine di accogliere i tifosi all’interno del Circuit del Sarthe. Pierre Fillon, presidente dell’ACO, ha affermato in merito alla stampa: “Anche se è stata una decisione difficile da prendere, è quella giusta. Disputare la 24 Ore di Lea porte chiuse per il secondo anno consecutivo sarebbe impensabile. Stiamo facendo tutto il possibile per evitare che ciò accada e per dare ai concorrenti una visione chiara dell’intera ...

