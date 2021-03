**L.elettorale: Brescia, ‘proporzionale in commissione, per noi si parte da lì’** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Alcuni tornano a parlare di legge elettorale. Non sono solito commentare le dichiarazioni e i retroscena. Mi interessa parlare di atti concreti. Al momento in commissione c’è già un testo base già votato in materia elettorale, è il proporzionale e quello per noi resta il punto da cui partire”. Lo scrive il presidente della commissione Affari costituzionali, Giuseppe Brescia, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Alcuni tornano a parlare di legge. Non sono solito commentare le dichiarazioni e i retroscena. Mi interessa parlare di atti concreti. Al momento inc’è già un testo base già votato in materia, è il proporzionale e quello per noi resta il punto da cui partire”. Lo scrive il presidente dellaAffari costituzionali, Giuseppe, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

