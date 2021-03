Klopp: “E’ una stagione strana. Per vincere la Premier serve perfezione assoluta” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il manager del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato a Sky Sports.uk, della stagione dei reds, tra alti e bassi. Questa la sua analisi: “Siamo ancora forti, ma in questa stagione sono successe molte cose e per vincere il campionato in Inghilterra devi essere perfetto. Il City non è partito benissimo, eppure adesso è in uno stato tale da rasentare la perfezione. I risultati sono giusti, al 100%. Per diventare campioni d’Inghilterra bisogna giocare così. Noi abbiamo cominciato abbastanza bene, siamo stati per molto tempo in cima o a ridosso, segnando anche molte reti. Ma i problemi che abbiamo avuto sono diventati pesanti quando non siamo riusciti a trovare il modo di sopperire alle tante assenze. La maggior parte delle difficoltà è figlia degli infortuni”. Una stagione ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Il manager del Liverpool, Jurgen, ha parlato a Sky Sports.uk, delladei reds, tra alti e bassi. Questa la sua analisi: “Siamo ancora forti, ma in questasono successe molte cose e peril campionato in Inghilterra devi essere perfetto. Il City non è partito benissimo, eppure adesso è in uno stato tale da rasentare la. I risultati sono giusti, al 100%. Per diventare campioni d’Inghilterra bisogna giocare così. Noi abbiamo cominciato abbastanza bene, siamo stati per molto tempo in cima o a ridosso, segnando anche molte reti. Ma i problemi che abbiamo avuto sono diventati pesanti quando non siamo riusciti a trovare il modo di sopperire alle tante assenze. La maggior parte delle difficoltà è figlia degli infortuni”. Una...

