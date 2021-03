Juventus, sorriso Cristiano Ronaldo: Portogallo-Azerbaigian si gioca “in casa”… (Di giovedì 4 marzo 2021) Per qualche altro club, le partite della Nazionali per le fasi di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar potrebbero essere un problema. Per la Juventus e, nello specifico, per Cristiano Ronaldo, invece, no. CR7, infatti, non dovrà muoversi da Torino per disputare la prima sfida che vedrà il suo Portogallo impegnato contro l'Azerbaiagian. Il match, originariamente previsto allo stadio 'José Alvalade' di Lisbona, si giocherà all'Allianz Stadium.Lo ha comunicato il sito ufficiale della Federcalcio portoghese specificando come per colpa delle restrizioni sui voli da e per il Portogallo, relative alla pandemia di coronavirus in corso che ha colpito non solo l'Europa ma anche il resto del mondo, la sfida sarà giocata in quel di Torino. Almeno per quella gara, quindi, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Per qualche altro club, le partite della Nazionali per le fasi di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar potrebbero essere un problema. Per lae, nello specifico, per, invece, no. CR7, infatti, non dovrà muoversi da Torino per disputare la prima sfida che vedrà il suoimpegnato contro l'Azerbaiagian. Il match, originariamente previsto allo stadio 'José Alvalade' di Lisbona, si giocherà all'Allianz Stadium.Lo ha comunicato il sito ufficiale della Federcalcio portoghese specificando come per colpa delle restrizioni sui voli da e per il, relative alla pandemia di coronavirus in corso che ha colpito non solo l'Europa ma anche il resto del mondo, la sfida saràta in quel di Torino. Almeno per quella gara, quindi, ...

