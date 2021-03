Juventus | nuovo caso Covid | l’annuncio ufficiale del club

(Di giovedì 4 marzo 2021) Uno dei giocatore della prima squadra in casaè risultato positivo al, già disposto l’isolamento. Il-19 continua a tenere sotto scacco la Serie A. L’emergenza non è ancora finita, e cosi il contagio imperversa anche nel mondo del calcio che si ritrova a dover fare i conti con nuovi casi praticamente ogni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TORINO - Uncaso di positività nella. Si tratta di Rodrigo Bentancur , come annunciato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: "Football Club comunica che, nel corso dei controlli ...Uncaso di Covid - 19 alla. Rodrigo Bentancour è risultato positivo al tampone. E' già in isolamento.. - -Calciomercato Juventus De Ligt / Potrebbe non durare ancora molto l’avventura di De Ligt con la maglia della Juventus. Secondo quanto ribadito dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, l’assistito di ...Il Coronavirus continua a colpire i giocatori di Serie A. Il nuovo positivo è Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus. Il ragazzo è asintomatico ed è già stato isolato. Di seguito il comunica ...