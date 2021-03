Juventus, la nuova clamorosa vita di Claudio Marchisio (Di giovedì 4 marzo 2021) L’ex centrocampista della Juventus Marchisio potrebbe essere il candidato Pd alle elezioni amministrative di Torino per il ruolo di sindaco Claudio Marchisio sindaco di Torino. E’ l’idea del Pd che sta pensando di candidare l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale per il ruolo di primo cittadino. La notizia è stata riportata dal giornale La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 marzo 2021) L’ex centrocampista dellapotrebbe essere il candidato Pd alle elezioni amministrative di Torino per il ruolo di sindacosindaco di Torino. E’ l’idea del Pd che sta pensando di candidare l’ex centrocampista dellae della Nazionale per il ruolo di primo cittadino. La notizia è stata riportata dal giornale La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova Gosens alla Juventus? Calciomercato: una nuova certezza Calciomercato Juventus, Gosens dell'Atalanta incanta i bianconeri. L'esterno dell'Atalanta è riuscito ancora a superarsi. Calciomercato Juventus, l'esterno dell'Atalanta ha qualità da vendere. Su questo - ormai - non ci sono più dubbi. La dirigenza bianconera lo segue ormai da diverso tempo e per tante sessioni di mercato è stato ...

Da 'Principino' a sindaco di Torino: la (possibile) nuova vita di Claudio Marchisio ...della Juventus alla poltrona più importante della città. Dalle scarpe con i tacchetti ai mocassini, da indossare negli incontri istituzionali e in occasione di inaugurazioni e cene di gala. La nuova ...

Juventus, nuova missione per Aouar: la carta che può convincere il Lione Calciomercato.com Calciomercato Juventus, addio possibile | Punta al rinnovo con il top club La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato mettendo nel mirino giocatori di alto profilo: rinnovo possibile ...

Calciomercato Juventus: Agnelli ha deciso il futuro del club Qualche diverbio, legato ad alcune decisioni prese che non sono piaciute ad Andrea Agnelli, avrebbe acceso i riflettori proprio all’interno della dirigenza. Il futuro della Juventus sarà deciso da And ...

