Juventus, infortunio Dybala: previsto un nuovo blitz in Austria (Di giovedì 4 marzo 2021) Dybala, nuovo blitz in Austria da Fink: le ultime sul rientro del numero 10 della Juventus che aspetta il semaforo verde Prosegue l'attesa per il rientro di Paulo Dybala, infortunatosi al ginocchio lo scorso 10 gennaio. Secondo Tuttosport, che cita fonti argentine, il numero 10 della Juventus è atteso da una nuova visita di controllo in Austria dal dottor Fink, consulente del club. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Le ultime sensazioni sono positive ma il giocatore difficilmente sarà a disposizione per il ritorno in Champions contro il Porto.

