Judo | Grand Slam Tashkent 2021 | sorteggiati i tabelloni degli azzurri Si accende la lotta per i pass olimpici

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si è aperto ufficialmente quest’oggi a(Uzbekistan) con il sorteggio deiil secondostagionale per quanto riguarda il World Tourdi. Da domani a domenica 7 marzo i fari saranno puntati sulla Humo Arena, teatro di una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione olimpica a Tokyoper tutti ika ancora in lizza per ila cinque cerchi. Presenti nella capitale uzbeka ben 497 atleti complessivi (296 uomini e 201 donne), provenienti da 71 Paesi e 5 continenti diversi. L’Italia sarà rappresentata da una spedizione abbastanza nutrita e formata da 21 elementi (13 ragazzi e 8 ragazze), che proveranno a migliorare ulteriormente il bottino raccolto nell’ultimo...

Nuova tappa del Grand Slam di Judo e nuova occasione per Mungai di strappare punti importanti per continuare a sognare Tokyo Dopo il settimo posto in occasione del Grand Slam andato in scena in quel d ...Tutto pronto per l'inizio del Grand Slam nell'Humo Arena a Tashkent, che registra ben cinquecento atleti provenienti da settantuno paesi ...