Joao Cancelo: «Vi svelo il segreto del Manchester City» (Di giovedì 4 marzo 2021) Joao Cancelo, esterno del Manchester City, ha fatto un bilancio della stagione finora disputata dalla squadra di Pep Guardiola: le sue parole Joao Cancelo, esterno del Manchester City, ha fatto un bilancio della stagione finora disputata dalla squadra di Pep Guardiola. «Quest’anno stiamo dimostrando che grande squadra siamo e vogliamo continuare su questa strada. È importante essere in corsa in tutte le competizioni che stiamo disputando. Nel momento in cui perdiamo la palla, reagiamo molto velocemente. Quando guardo i nostri video, posso vedere il momento in cui uno di noi perde il pallone, in pochi secondi abbiamo tanti giocatori ad aggredire. Credo che questo sia il segreto per il successo di una squadra. Siamo una squadra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021), esterno del, ha fatto un bilancio della stagione finora disputata dalla squadra di Pep Guardiola: le sue parole, esterno del, ha fatto un bilancio della stagione finora disputata dalla squadra di Pep Guardiola. «Quest’anno stiamo dimostrando che grande squadra siamo e vogliamo continuare su questa strada. È importante essere in corsa in tutte le competizioni che stiamo disputando. Nel momento in cui perdiamo la palla, reagiamo molto velocemente. Quando guardo i nostri video, posso vedere il momento in cui uno di noi perde il pallone, in pochi secondi abbiamo tanti giocatori ad aggredire. Credo che questo sia ilper il successo di una squadra. Siamo una squadra ...

gianpi36590925 : RT @lUltimoUomo: La posizione studiata da Guardiola per il portoghese è stata fondamentale nell'incredibile striscia di 21 vittorie del Cit… - adefola09 : @ESPNFC Joao Cancelo All day! - FPLViper : Joao Cancelo and Stuart Dallas. 2020/21 #FPL. - Radionowhere5 : RT @lUltimoUomo: La posizione studiata da Guardiola per il portoghese è stata fondamentale nell'incredibile striscia di 21 vittorie del Cit… - flashpoke : RT @lUltimoUomo: La posizione studiata da Guardiola per il portoghese è stata fondamentale nell'incredibile striscia di 21 vittorie del Cit… -