Jeep - Tavares | Siamo disposti ad abbandonare il nome Cherokee

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il gruppo Stellantis è disponibile a cancellare ildalla gammae a soddisfare, così, la richiesta avanzata da uno dei leader dei nativi americani: lo ha dichiarato l'amministratore delegato, Carlos, in un'intervista al Wall Street Journal, confermando l'impegno al dialogo con i rappresentanti degli indiani d'America. La richiesta. Pochi giorni fa, Chuck Hoskin Jr., il capo della Nazione, la più grande delle tre tribùriconosciute dal governo federale degli Stati Uniti, ha chiesto esplicitamente all'azienda automobilistica di non utilizzare denominazioni legate alla storia degli indiani. "Penso sia arrivato il tempo in cui società o squadre sportive non usino più nomi, immagini e mascotte legati ai nativi americani", ha spiegato Hoskin, ...

