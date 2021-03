Jason Momoa non ha indossato una maglietta con la scritta «Fuck Marvel» (Di giovedì 4 marzo 2021) Il 3 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto dell’attore statunitense Jason Momoa con una maglietta con la scritta «Fuck Marvel». La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «#JasonMomoa è stato abbastanza chiaro». A partire dal 2016 Momoa ha interpretato Aquaman – personaggio dei fumetti DC Comics – in diversi film di supereroi prodotti dalla DC Extended Universe. Da tempo si parla di una rivalità tra la DC Comics e la Marvel, altra grande casa editrice di fumetti di supereroi. Si tratta di una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica è stata modifica. Nella foto originale, scattata il 18 giugno 2014 a Los Angeles (Stati Uniti) ... Leggi su facta.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Il 3 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto dell’attore statunitensecon unacon la». La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «#è stato abbastanza chiaro». A partire dal 2016ha interpretato Aquaman – personaggio dei fumetti DC Comics – in diversi film di supereroi prodotti dalla DC Extended Universe. Da tempo si parla di una rivalità tra la DC Comics e la, altra grande casa editrice di fumetti di supereroi. Si tratta di una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica è stata modifica. Nella foto originale, scattata il 18 giugno 2014 a Los Angeles (Stati Uniti) ...

