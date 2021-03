Iva Zanicchi assente al Festival di Sanremo: motivi di salute dietro la scelta della cantante (Di giovedì 4 marzo 2021) Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti hanno incantato il Festival di Sanremo 2021,nel corso di questa seconda serata. I tre cantanti si sono esibiti sulle note dei loro più grandi successi, da Mi manchi e Non ho l’età a Senza un briciolo di testa. Con loro ci sarebbe dovuta essere un’altra star della musica, Iva Zanicchi. Iva Zanicchi e il Festival di Sanremo Iva Zanicchi ha raccontato al Fatto Quotidiano i motivi che l’hanno tenuta lontana dal Festival di Sanremo: “Non ho rifiutato il Festival, ci mancherebbe. Sa che ho avuto il Coronavirus, no?! Ecco, facendo degli esami hanno riscontrato ancora uno strascico di polmonite interstiziale, anche se leggera, con una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti hanno incantato ildi2021,nel corso di questa seconda serata. I tre cantanti si sono esibiti sulle note dei loro più grandi successi, da Mi manchi e Non ho l’età a Senza un briciolo di testa. Con loro ci sarebbe dovuta essere un’altra starmusica, Iva. Ivae ildiIvaha raccontato al Fatto Quotidiano iche l’hanno tenuta lontana daldi: “Non ho rifiutato il, ci mancherebbe. Sa che ho avuto il Coronavirus, no?! Ecco, facendo degli esami hanno riscontrato ancora uno strascico di polmonite interstiziale, anche se leggera, con una ...

IsolaDeiFamosi : In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove op… - mauro2056 : @VauroSenesi @RaiUno ineccepibile divulgatrice.. la porrei tra Iva Zanicchi e MariaGiovanna Maglie..?? - francescadag01 : Domanda: ma come ha fatto Tommaso a rifiutare una proposta se già una settimana prima della sua uscita erano state… - leone52641 : RT @paoloigna1: Iva Zanicchi - Ciao cara, come stai? (Original Version HD) - Sunshineinmypo2 : @tommyicyzorzi Ma non erano state già decise ufficialmente iva zanicchi e elettra lamborghini? Non ho capito ahahahahh -