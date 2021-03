Italia verso nuova serrata totale (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo spettro di un lockdown totale appare sempre più vicino. Una «chiusura» invocata da più amministratori locali e regionali a causa di una campagna di vaccinazione che ancora non decolla. E così i numeri dei nuovi contagiati crescono giorno per giorno, per non parlare del pesante bollettino dei morti. Per capire meglio, secondo l'Oms, l’Italia è fra i 5 Paesi al mondo che, la scorsa settimana, hanno registrato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19. Quanto basta per allarmare le Regioni. A partire dalla Lombardia che non scarta la possibilità di istituire una zona rossa dall'8 di Marzo. «Ce lo diranno i dati che fornirà il Cts» afferma il governatore Attilio Fontana, sottolineando che «viviamo monitorando costantemente la situazione». Non usa mezzi termini, invece, Guido Bertolaso: «Abbiamo statistiche dell`andamento epidemiologico in ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo spettro di un lockdownappare sempre più vicino. Una «chiusura» invocata da più amministratori locali e regionali a causa di una campagna di vaccinazione che ancora non decolla. E così i numeri dei nuovi contagiati crescono giorno per giorno, per non parlare del pesante bollettino dei morti. Per capire meglio, secondo l'Oms, l’è fra i 5 Paesi al mondo che, la scorsa settimana, hanno registrato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19. Quanto basta per allarmare le Regioni. A partire dalla Lombardia che non scarta la possibilità di istituire una zona rossa dall'8 di Marzo. «Ce lo diranno i dati che fornirà il Cts» afferma il governatore Attilio Fontana, sottolineando che «viviamo monitorando costantemente la situazione». Non usa mezzi termini, invece, Guido Bertolaso: «Abbiamo statistiche dell`andamento epidemiologico in ...

