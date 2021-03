Italia blocca esportazione vaccino AstraZeneca in Australia (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Italia ha bloccato una spedizione del vaccino Oxford/AstraZeneca Covid-19 che era destinata all'Australia, nel primo intervento del genere da quando l'UE ha introdotto nuove regole che regolano la spedizione di vaccini fuori dal blocco. Lo rende noto il Financial Times secondo cui l'Italia ha notificato a Bruxelles la sua proposta di decisione alla fine della scorsa settimana nell'ambito del regime di trasparenza delle esportazioni di vaccini dell'UE.La Commissione europea aveva il potere di opporsi alla decisione Italiana e non l'ha fatto, hanno fatto sapere i funzionari da Bruxelles. Secondo il controverso sistema annunciato dalla Commissione alla fine di gennaio, infatti, i produttori di vaccini con sede nell'UE devono chiedere l'autorizzazione al proprio governo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 marzo 2021) L'hato una spedizione delOxford/Covid-19 che era destinata all', nel primo intervento del genere da quando l'UE ha introdotto nuove regole che regolano la spedizione di vaccini fuori dal blocco. Lo rende noto il Financial Times secondo cui l'ha notificato a Bruxelles la sua proposta di decisione alla fine della scorsa settimana nell'ambito del regime di trasparenza delle esportazioni di vaccini dell'UE.La Commissione europea aveva il potere di opporsi alla decisionena e non l'ha fatto, hanno fatto sapere i funzionari da Bruxelles. Secondo il controverso sistema annunciato dalla Commissione alla fine di gennaio, infatti, i produttori di vaccini con sede nell'UE devono chiedere l'autorizzazione al proprio governo ...

