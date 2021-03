Istat, povertà da record in Italia: dati mai così pesanti dal 2005 (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo gli ultimi dati dell’Istat, nel 2020 in Italia 335mila famiglie si sono ritrovate nella povertà assoluta: è record negli ultimi 15 anni L’emergenza pandemica ha avuto un impatto assai rilevante sull’economia globale. Lo stop agli spostamenti e tutte le restrizioni del caso hanno provocato danni ingenti per moltissimi settori, con perdite che avranno conseguenze L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo gli ultimidell’, nel 2020 in335mila famiglie si sono ritrovate nellaassoluta: ènegli ultimi 15 anni L’emergenza pandemica ha avuto un impatto assai rilevante sull’economia globale. Lo stop agli spostamenti e tutte le restrizioni del caso hanno provocato danni ingenti per moltissimi settori, con perdite che avranno conseguenze L'articolo proviene da Inews.it.

Istat: «Italia più sostenibile (ma attenzione al divario Nord-Sud)»

Come rende noto l'Istat, le stime preliminari del 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie in povertà assoluta.