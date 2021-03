Isola dei famosi: Tommaso Zorzi rifiuta il ruolo di opinionista (Di giovedì 4 marzo 2021) Una proposta lavorativa per Tommaso Zorzi arriva dai vertici Mediaset. Ecco di cosa si tratta Tommaso Zorzi è il vincitore dell’edizione numero 5 del reality Grande Fratello Vip. A lui è arrivata questo pomeriggio una proposta lavorativa che però l’influencer milanese avrebbe rifiutato. mentre Tommy si trovava all’interno del loft di Cinecittà erano circolate già le voci su una sua possibile partecipazione all’Isola dei famosi edizione 2021. Poco fa è arrivata – come riporta il sito di Giuseppe Porro – la proposta di Mediaset per Tommy, ovvero quella di partecipare in veste di opinionista affiancando Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini all’Isola dei famosi 2021. Leggi anche–> Gf Vip, il vincitore dell’edizione numero ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Una proposta lavorativa perarriva dai vertici Mediaset. Ecco di cosa si trattaè il vincitore dell’edizione numero 5 del reality Grande Fratello Vip. A lui è arrivata questo pomeriggio una proposta lavorativa che però l’influencer milanese avrebbeto. mentre Tommy si trovava all’interno del loft di Cinecittà erano circolate già le voci su una sua possibile partecipazione all’deiedizione 2021. Poco fa è arrivata – come riporta il sito di Giuseppe Porro – la proposta di Mediaset per Tommy, ovvero quella di partecipare in veste diaffiancando Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini all’dei2021. Leggi anche–> Gf Vip, il vincitore dell’edizione numero ...

IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - Prof_LudovicaV : RT @Alberto63Al: Sempre devi avere in mente Itaca - raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio; fa che d… - davideterrile : @Miti_Vigliero @marcokanobelj Attendiamo a breve il nuovo reality 'l'isola dei virologi'.... -