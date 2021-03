Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi rompe il silenzio (Di giovedì 4 marzo 2021) Torna in tv e nel ruolo di conduttrice Ilary Blasi, dopo la conduzione degli Eurogames 2019 rivelatasi dai bassi ascolti, e stavolta sarà al timone de L’Isola dei famosi 2021. Il ritorno in questione è confermato dal primo spot della rinnovata Isola che sta andando in onda su Canale 5 e vede protagonista proprio la moglie di Francesco Totti, mentre lancia il conto alla rovescia per il suo reality in partenza tra pochi giorni. Intanto, sono inoltre confermati i primi naufraghi dell’atteso reality. Di tutto questo e molto altro vi parliamo nel nostro articolo. Ilary Blasi torna in tv come conduttrice Dopo aver ceduto il testimone nel ruolo di conduttrice del Gf vip ad Alfonso Signorini, Ilary Blasi sta per tornare in tv ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 marzo 2021) Torna in tv e nel ruolo di conduttrice, dopo la conduzione degli Eurogames 2019 rivelatasi dai bassi ascolti, e stavolta sarà al timone de L’dei. Il ritorno in questione è confermato dal primo spot della rinnovatache sta andando in onda su Canale 5 e vede protagonista proprio la moglie di Francesco Totti, mentre lancia il conto alla rovescia per il suo reality in partenza tra pochi giorni. Intanto, sono inoltre confermati i primi naufraghi dell’atteso reality. Di tutto questo e molto altro vi parliamo nel nostro articolo.torna in tv come conduttrice Dopo aver ceduto il testimone nel ruolo di conduttrice del Gf vip ad Alfonso Signorini,sta per tornare in tv ...

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - eestanca : Sperando che almeno durante l’isola dei famosi la z family non rompi i coglioni con le loro fanatiche - SalaLettura : RT @Alberto63Al: Sempre devi avere in mente Itaca - raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio; fa che d… -