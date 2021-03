Isola dei Famosi 2021, concorrente si ritira improvvisamente: ecco perché (FOTO) (Di giovedì 4 marzo 2021) Carolina Stramare si ritira dall’Isola dei Famosi 15 Qualche giorno fa sono stati resi noti i 16 naufraghi che faranno parte della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Tra questi anche Carolina Stramare, ex Miss Italia. Quest’ultima però, dopo aver superato tutte le visite mediche ed essersi sottoposta a regolare quarantena, con tanto di tampone Covid e cinque vaccini per altre malattie infettive, si è ritirata. Per quale motivo? A rivelare il tutto sono stati i social del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, parlando di problemi familiari. “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi”, si legge sui media. ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021) Carolina Stramare sidall’dei15 Qualche giorno fa sono stati resi noti i 16 naufraghi che faranno parte della 15esima edizione de L’dei. Tra questi anche Carolina Stramare, ex Miss Italia. Quest’ultima però, dopo aver superato tutte le visite mediche ed essersi sottoposta a regolare quarantena, con tanto di tampone Covid e cinque vaccini per altre malattie infettive, si èta. Per quale motivo? A rivelare il tutto sono stati i social del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, parlando di problemi familiari. “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’dei”, si legge sui media. ...

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - SerieTvserie : Isola dei Famosi 2021, Carolina Stramare si ritira: “Sopraggiunti problemi di salute familiari” - mpagetti : @martinoloiacono Mediaset sta studiando un form “l’isola dei virologi” con collegamenti tv trimestrali e permanenza quinquennale -