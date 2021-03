Iraq | milizia sciita che attaccò base Usa | ' stop attentati durante visita Papa'

(Di giovedì 4 marzo 2021) Baghdad, 4 mar. (Aki) - La Brigata dei Guardiani del sangue ha annunciato che sospenderà tutte le azioni militariladiFrancesco inche inizierà domani. ''Noi della Brigata dei Guardiani del Sangue sospendiamo qualsiasi forma di operazione militareladelin rispetto all'Imam Sistani e in nome dell'accoglienza araba'', si legge in una nota diffusa dalla. La Brigata dei Guardiani del Sangue, in arabo Saraya Awliya al-Dam, ha rivendicato lo scorso 16 febbraio l'attacco missilistico contro ladella Coalizione militare internazionale per il contrasto all'Isis a guida americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno.

I cristiani sono i più antichi abitanti dell'Iraq, eppure in due decenni di diaspora la loro ... anche in questa gloriosa civiltà si è finito per combattere conflitti per interposta milizia alimentando ...Baghdad, 04 mar 08:42 - Il responsabile per la sicurezza della milizia sciita irachena Kataeb Hezbollah, Abu Ali al Askari, ha elogiato ieri gli attacchi missilistici...