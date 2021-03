Irama rompe il silenzio dopo il Festival di Sanremo | “Avrei voluto così”

(Di giovedì 4 marzo 2021)ha rotto ilsul suo profilo Instagramlo spiacevole episodio che l’ha visto protagonista aldiè stato scelto da Amadeus per prendere parte all’edizione 2021 deldi. Il cantante ha presentato il brano La genesi del tuo colore, ma purtroppo non è riuscito a presentarlo sul L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : Irama rompe il silenzio dopo l'episodio di chi è stato protagonista a #Sanremo2021 - infoitcultura : Sanremo 2021, Irama rompe il silenzio dopo l'esibizione registrata: 'Avrei voluto viverlo' - LadyPolemika : Mi rompe solo il cazzo che Sangiovanni dal giorno 1 sia il vincitore designato come lo furono Irama e Alberto. Cheppalle. #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Irama rompe

Achille Laurogli schemi, si impone con la sua istintiva trasgressione, innova la prassi ... Willie Peyote, Lo stato sociale, Francesca Michelin e Fedez, Fasma, Noemi, Malika Ayane,, ...in gara ma non sul palco Dopo i due casi di positiviità nel suo staff,non può esibirsi. Dopo aver rimandato la sua uscita da ieri sera a oggi, Amadeus, in accordo con le case ...Irama ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram dopo lo spiacevole episodio che l'ha visto protagonista al Festival di Sanremo.Salta l'esibizione in diretta a Sanremo per Irama, che viene premiato dalla giuria demoscopica. Continua il caso Irama a Sanremo 2021. Il giovane cantante, in isolamento a causa di alcuni casi di Covi ...