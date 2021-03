Irama: “La prova era diversa da quello che avrei voluto fare” (Foto) (Di giovedì 4 marzo 2021) Irama è rimasto in gara al festival di Sanremo 2021 ma a distanza, così come resta a distanza anche in collegamento con Oggi è un altro giorno (Foto). Dalla sua stanza d’albergo il cantante che ieri sera non si è esibito sul palco dell’Ariston è riuscito ugualmente a piazzarsi in alto nella classifica. Irama però non è soddisfatto, ringrazia Amadeus e chi gli ha permesso di non essere eliminato ma è giusto che dica che quella vista ieri era solo una prova, non era ciò che avremmo dovuto vedere. In prova si controlla il suono, si controlla tutto ma anche se è una prova generale, l’ultima, non è quella che il pubblico dovrebbe vedere. Ovvia la delusione di Irama che pensa anche al look che nessuno vedrà perché fino alla fine di Sanremo 2021 lui resterà in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021)è rimasto in gara al festival di Sanremo 2021 ma a distanza, così come resta a distanza anche in collegamento con Oggi è un altro giorno (). Dalla sua stanza d’albergo il cantante che ieri sera non si è esibito sul palco dell’Ariston è riuscito ugualmente a piazzarsi in alto nella classifica.però non è soddisfatto, ringrazia Amadeus e chi gli ha permesso di non essere eliminato ma è giusto che dica che quella vista ieri era solo una, non era ciò che avremmo dovuto vedere. Insi controlla il suono, si controlla tutto ma anche se è unagenerale, l’ultima, non è quella che il pubblico dovrebbe vedere. Ovvia la delusione diche pensa anche al look che nessuno vedrà perché fino alla fine di Sanremo 2021 lui resterà in ...

