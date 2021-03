“Io li sfido…farò peggio” Antonella Elia rompe il silenzio sulle voci che circolano nei corridoi Mediaset Cos’ha detto

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è finito e già si parla di una prossima edizione, e anche se per il momento nessuna voce ufficiale circola per idi, i soliti rumors darebbero per certo che ci sarà una grande assenza, quella dell’opinionista. Qualcuno mormora che le sue intemperanze non siano state digerite da molti, i suoi attacchi gratuiti, le sue frecciatine cattive, e che quindi non sarà riconfermata per la prossima edizione. “Non ne so niente” Ma la bionda showgirl ha fatto alcune dichiarazioni a riguardo: Nessuno hanulla, nemmeno Alfonso. Certo, una conferma sarebbe gratificante per il mio ego perché proverebbe che il percorso lavorativo è andato bene. E’ anche vero però, che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita… io ...