Io che amo solo te: cavallo di battaglia dell'amore e di Sergio Endrigo (Di giovedì 4 marzo 2021) Io che amo solo te: testo e significato di una delle più famose canzoni d'amore e cavallo di battaglia di Sergio Endrigo Capolavoro della musica italiana e cavallo di battaglia di Sergio Endrigo, Io che amo solo te è un inno all'amore senza tempo. Nonostante sia stato scritto e cantato per la prima volta da Endrigo nel 1962, numerose sono le cantanti che si sono misurate con questo pezzo, da Orietta Berti a Ornella Vanoni, da Mina a Fiorella Mannoia. Il significato del testo è molto semplice: si racconta di un amore assoluto e totalizzante, che avvolge anima e corpo di chi lo vive. Un amore che porta a mettere al primo posto l'altra persona, a non guardarsi più intorno in cerca di nuove illusioni:

