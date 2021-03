(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –– tra i principali produttori siderurgici in Europa specializzato nella produzione di acciai destinati all’edilizia – hanno sottoscritto un accordo diper un ammontare di 40di euro finalizzato al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità e all’economia circolare. La linea di credito – si legge in una nota congiunta – sarà prevalentemente dedicata aldell’installazione, presso il sito produttivo di Lonato del Garda (Brescia), di una combinazione di soluzioni tecnologiche relative a prodotti siderurgici destinati al mercato dell’edilizia e delle infrastrutture. Le soluzioni tecnologiche innovative prevedono infatti l’ottimizzazione del processo produttivo ...

TullioMon : @IlMontanari Intesa - Sanpaolo? - DividendProfit : Intesa Sanpaolo, finanziamento da 40 milioni a Feralpi Siderurgica per sostenibilità - AgriculturaIT : #ValoreFiliera: arriva da @intesasanpaolo e Ortofruit Italia il primo progetto finanziario salva-ortofrutta… - Lucia39134555 : @LaFiocco E chi è mr intesa sanpaolo? - LaFiocco : @Lucia39134555 Cairo è potentemente blindato da Intesa Sanpaolo! -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

e Feralpi Siderurgica - tra i principali produttori siderurgici in Europa specializzato nella produzione di acciai destinati all'edilizia - hanno sottoscritto un accordo di ...Le dirette radio/video di Radio Italia dal FUORISANREMO REWARD dicontinuano con Bugo , che si è appena collegato da Sanremo con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi poco prima della serata dedicata alle cover. Come stai? Come farai sabato che ...Le dirette radio/video di Radio Italia dal FUORISANREMO REWARD di Intesa Sanpaolo, per oggi, si chiudono con Malika Ayane. L’artista si è collegata da Sanremo con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picar ...Intesa Sanpaolo e Feralpi Siderurgica - tra i principali produttori siderurgici in Europa specializzato nella produzione di acciai ...