Intervista di Andrea Purgatori alla fidanzata di Khashoggi | “Vi racconto cosa è successo quel giorno a Istanbul”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Hatice, prima del 2 ottobre, Jamal era già stato nel consolato saudita? “Sì c’era già andato il 28 settembre,la era stata la sua prima visita”. Jamal aveva paura oppure si sentiva tranquillo? “Jamal inperiodo preferiva evitare di frequentare il consolato per le questioni burocratiche. Ma, quando ha capito che l’unico modo per risolvere le procedure per il nostro matrimonio era andare lì, allora si è convinto. Anche se era molto stressato, direi che non aveva paura nel senso vero e proprio del termine, piuttosto era preoccupato per le questioni burocratiche e ha condiviso questa ansia con me. Avevamo parlato molto del fatto che si sentisse minacciato e della possibilità che potesse rimanere bloccato in ambasciata, ma lui non aveva assolutamente la sensazione che gli potesse succedere qualdi così tremendo. Al massimo ...